banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
Lefkoşa - Girne anayolunda araç alev aldı
Son Dakika
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
banner306
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Töre: “suçluların Karşılıklı İadesi Çok Olumlu Oldu”

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki suçluların iadesi ile ilgili yaşanan gelişmenin “çok olumlu” olduğunu vurguladı.

Töre: “suçluların Karşılıklı İadesi Çok Olumlu Oldu”

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki suçluların iadesi ile ilgili yaşanan gelişmenin “çok olumlu” olduğunu vurguladı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:37
Töre: “suçluların Karşılıklı İadesi Çok Olumlu Oldu”

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki suçluların iadesi ile ilgili yaşanan gelişmenin “çok olumlu” olduğunu vurguladı.

Töre yazılı açıklamasında, “Suç işleyenler adaletten kaçmak için Güneye veya Kuzeye kaçarak kurtulmamalıdır. İnsani boyutları da dikkate alındığında gerek cinayet gerekse diğer kriminal olaylarda da her iki tarafın işbirliği yapması kaçınılmayacak bir sorumluluk olmalıdır” dedi.  

banner317
Zorlu Töre, her iki tarafta da temel insan haklarına karşı büyük duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Güvensizlik veren, şiddet, saldırganlık terörist davranış ve eğilimlere asla müsamaha gösterilmemelidir. Rum Yönetimi Kıbrıs Türk halkının 1963’ten beri gasp ettiği haklarını tanıması ve izolasyonlardan vazgeçmesi şarttır.

Rum Liderliği; denizlerdeki doğal gaz haklarımızı kabul etmesi gerginlik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Rum Yönetimi; Larnaka havaalanından gelip de Kuzey’e geçmek isteyenlere zaman zaman uyguladığı ırkçı ve faşist yaklaşımlarına son verilmelidir.”

(EMR/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim