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Töre İskele’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele bölgesinde temaslara bulundu. Töre, TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, Dr.Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Töre İskele’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele bölgesinde temaslara bulundu. Töre, TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, Dr.Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:34
Töre İskele’de Temaslarda Bulundu
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele bölgesinde temaslara bulundu. Töre, TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, Dr.Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi’ni ziyaret eden Töre, milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye değinerek Türkiye’nin garantörlüğünde asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı. Töre, garantörlükten vazgeçilirse Filistin ve Suriye’de yaşananların ülkede de yaşanabileceğini söyledi.

TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Zorlu Töre’nin bir sonraki durağı Dr. Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi oldu. İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu’nu makamında ziyaret eden Töre burada yaptığı açıklamada İskele bölgesinin geniş bir yüz ölçümüne sahip olduğunu ifade ederek, kaymakamlığın bölgeye başarılı bir şekilde hizmet verdiğini belirtti. Rumların ve emperyalist güçlerin denizlerdeki Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalıştığını vurgulayan Töre, Anavatan Türkiye’ye güvendiklerini ve haklarını yabancı ülkelere yedirtmeyeceklerini söyledi.

Ziyarette Töre’ye eşlik eden Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu’nun iki yıldır bu görevi başarı ile yürüttüğünü söyledi.

İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kaymakamlığın icraatları ve sorunları hakkında bilgi aktaracağını belirtti.

Töre, İskele ziyaretleri çerçevesinde son olarak da İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i makamında ziyaret ederek görüştü.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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