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Töre Esentepe Bölgesini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bugün Esentepe bölgesini ziyaret etti. 

Töre Esentepe Bölgesini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bugün Esentepe bölgesini ziyaret etti. 

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:50
Töre Esentepe Bölgesini Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 19 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bugün Esentepe bölgesini ziyaret etti. 
Töre, Esentepe bölgesinde sırasıyla; Esentepe Belediyesi, Esentepe İlkokulu, Esentepe Polis Karakolu, Esentepe Ortaokulu ve Sağlık Ocağını ziyaret etti.
Töre ziyaretlerde, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerini, Denktaş’ın ‘Benim 2 Bayrağım Var’ şiiri, TC ve KKTC bayraklarını hediye etti.
Belediyeye gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, ziyaretten dolayı Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye teşekkür ederek, Töre’nin, Tarım Bakanlığı döneminde de, siyasal yaşamı boyunca da, Esentepeli üreticiler ve vatandaşların yanında olduğunu söyledi. 
Esentepe Belediyesi’nin 2020 itibarıyla altyapı yatırımlarını tamamlamasıyla maddi sıkıntılarını geride bırakacağını dile getiren Erdoğan, halka hizmette yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Beşparmaklar’ın eteklerinde yer alan ve manzarası Toros Dağları olan Esentepe’nin tarım, turizm ve konumu açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, devlet ve hükümetlerle işbirliği içinde, beldeyi kalkındıracak projelerin hayata geçmesini diledi. 

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Tarım Bakanlığı döneminde genelde yerel üretimi ve beldedeki zerdali üreticilerini desteklemek için yapılan çalışmalara da değinen Töre, Esentepe Belediye Başkanı’na çalışmalarında başarılar diledi. 
Esentepe İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya gelen Zorlu Töre, gençlerin geleceğin yöneticileri olduğuna vurgu yaparak, öğretmenlerden, geçmişini, milli ve manevi değerlerini ve tarihini çok iyi bilen ve sahip çıkan nesiller yetiştirmelerini istedi. 
Esentepe Polis Karakolunu da ziyaret eden Töre, halkın en fazla güven duyduğu kesimin, polisler, Türk Askeri ve Mücahitler olduğunu vurgu yaptı. 
Esentepe Sağlık Ocağını ziyaretinde, Esentepe’nin kırsalda yer alan ancak her geçen gün büyüyen ve gelişen bir belde olduğuna vurgu yapan Töre, kırsal kesimlerde hizmet veren sağlık ocaklarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. 
(GÖZ/ÖK)    FOTOĞRAFLI
                
 

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