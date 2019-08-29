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Töre, Beyarmudu Ve Pile’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Beyarmudu ve Pile’yi ziyaret etti.

Töre, Beyarmudu Ve Pile’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Beyarmudu ve Pile’yi ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
Töre, Beyarmudu Ve Pile’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Beyarmudu ve Pile’yi ziyaret etti.

Töre,  Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'le görüştü ve Pile'ye geçerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyarmudu'nun en uzun sınıra sahip yerleşim yeri olduğunu kaydeden Edip, bu bakımdan sınır boyunda gerçekleşen birçok sorundan etkilendiklerini, geçiş kapılarında yaşanan sorunların aşılması noktasında Rum yönetiminin iyi niyetli olmadığını dile getirdi.

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Beyarmudu bölgesinin yüzde 55'inin İngiliz üsler bölgesinde kaldığına da işaret eden Edip, bunun da yerleşim yerlerinin bölünmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, İngiliz üsler bölgesinin geriye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, bunun çözüm olmasa da bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde ilelebet yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Töre, denizlerde var olan zenginlikten de iki tarafın eşit hakka sahip olduğunu kaydetti.

Beyarmudu ziyaretinin ardından Töre, Pile'ye geçerek incelemede bulundu. 

(BRT/ÖZ /GÜL) FOTOĞRAFLI
 

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