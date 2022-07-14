Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milleti tarihi boyunca savaşmış, direnmiş ve hürriyetinden asla taviz vermemiştir. Tarihimizin en sinsi saldırılarından biri olan 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine karşı Türk milleti önemli bir zafer elde etmiştir.

Allah’ın rızasıyla hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. Bu uğurda şehit düşen 251 asker, polis ve sivil vatandaşımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve Anavatan Türkiye’mize başsağlığı diliyorum.

Demokrasi yoluyla belirlenen milli iradeden asla vazgeçilemez, milli irade dikta yoluyla ortadan kaldırılamaz. Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!”