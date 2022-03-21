banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
İş kazası: 1 ağır yaralı
1 kişi ağır yaralandı
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
“Gelişen bir Maraş, değerine değer...
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kar...
banner405

Töre, TÜRSAB heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. 

21 Mart 2022 Pazartesi 18:15
Töre, TÜRSAB heyetini kabul etti

Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ile Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Serhat Akpınar da hazır bulundu.
TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs adası üzerinde KKTC’nin bulunmasının Türk milleti için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, izolasyonlar ve ambargolar altında olan KKTC’nin Türkiye’nin desteğini her zaman beklediğini söyledi.
Ülke ikliminin turizm açısından çok elverişli olduğunu anlatan Töre, Kuzey Kıbrıs’ın aynı Antalya gibi bir turizm merkezi olabileceğini vurguladı.
Töre, KKTC’nin egemenliğinin taçlandırılması için ekonominin güçlenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Töre, KKTC devletini sonuna kadar savunacaklarını kaydetti. 
Rumların, garantilerin kaldırılması veya tamamen sulandırılmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortadan kalkmasını ve KKTC’nin toraklarının en az yüzde 25’ini geri istediğini söyleyen Töre, “Annan Planına Rumlar da evet demiş olsaydı Kıbrıs Türk halkı için büyük bir felaket olacaktı. Onların Oxi’leri (Hayır) sayesinde şu an devlet devam ediyor” diyerek, Rumların ne federasyon ne de iki devletli çözümü istemediğini söyledi.

banner341
“Çözümsüzlük KKTC’nin önünde bir engeldir” söylemini kabul etmediğini vurgulayan Töre, “Çözüm derken Rumların ne istediğini de unutmayalım” dedi.
BAĞLIKAYA
TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ise konuşmasında, muadil kuruluşların Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği’ni (KITSAB) ziyaret etmek amacıyla Kıbrıs’ta bulunduklarını aktardı.
KITSAB ile zaman zaman bir araya gelip Türkiye’den Kıbrıs’a olan trafiği artırmak ve  kapasite konularını görüştüklerini belirten Bağlıkaya, Kıbrıs’a daha fazla turist getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Bağlıkaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye kendilerini kabul ederek görüştüğü için teşekkür ederek sözlerine son verdi.
Konuşmaların ardından hediye takdimleri yapıldı.
 

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2022 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
Zümrütköylü Ali Açıkel emekliliğine sevinemedi
Zümrütköylü Ali Açıkel emekliliğine sevinemedi
Şantiyenin lağım suları dereye akıtılıyor
Şantiyenin lağım suları dereye akıtılıyor
Gönendere köyünde sözün bittiği yer
Gönendere köyünde sözün bittiği yer
Kardalen Bebek ile gururlandık
Kardalen Bebek ile gururlandık
Tatar, Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi heyetini kabul etti
Tatar, Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi heyetini kabul etti
KIBTES nakil tüzüğü ile ilgili açıklama yaptı
KIBTES nakil tüzüğü ile ilgili açıklama yaptı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sucuoğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti
Sucuoğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim