Töre: “Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Bölgededışlayan Hiçbir Eyleme İzin Vermeyeceğiz” 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye ve KKTC'yi bölgede dışlayan hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini, KKTC'nin varlığını koruma konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Töre, davetli olarak gittiği İstanbul’da temaslarda bulunuyor.

Töre, bu kapsamda Töre, Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi'nde (TUSİM) "Kıbrıs'ın Gelecek Vizyonu" başlıklı söyleşiye katıldı.

Töre burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulmasından sonra federasyon görüşmelerinin yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, Türkiye ve KKTC'nin Adada iki egemen devlet çözümünden yana olduğunu, bunun dışında bir anlaşmaya yanaşmayacağını vurguladı.

Töre, "KKTC'de iki egemen devlet çözümü hayata geçirilmezse biz bu şekilde yolumuza devam ederiz. KKTC İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletlerin hediyesi değil. Bu devlet, şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanetidir. Onlara ihanet edemeyiz. KKTC'nin ortadan kalkmasını kabul edemeyiz. Türk ordusunun garantörlüğünün bozulması ve Adadan çekilmesini asla kabul edemeyiz." diye konuştu.

Töre, Kıbrıs'ın enerji kaynakları bakımından zengin Doğu Akdeniz'de önemli bir konuma sahip olduğunu, dolayısıyla Mavi Vatan kavramının sadece karayı kapsamadığını, aynı zamanda deniz altındaki zenginliklere sahip olmayı da kapsadığını söyledi.

ABD, Rusya, Fransa gibi ülkelerin bu bölgede uçak gemileri ve denizaltı bulundurduğunu kaydeden Töre, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ise 'Sen burada sondaj yapma, sismik araştırma yapma, geri çekil. Kıbrıs Adası'nda ayrı devlet kuramazsınız, bu devletten vazgeçin, birleşik Kıbrıs olsun, federasyon olsun' diyorlar. Hatta Türk askerinin Adadan çekilmesini istiyorlar. Bunlar artık kabul edilemez talepler. Dolayısıyla milli dava dediğimiz Kıbrıs meselesinde sağlam durmalıyız, aldanmamalıyız. Ne BM ne de Avrupa Birliği bizi aldatmamalı."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün Türk dış politikasının tüm alanlarına yansıdığını belirten Töre, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınır ötesi harekâtları, dünyanın birçok yerine asker göndermesi cihanşümul bir anlayışla Afrika içlerine kadar giderek o mazlum insanlara yardım etmesi dünyanın beşten büyük olduğunu göstermiştir. Türkiye aynı zamanda Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da etkin bir hale gelerek bunu göstermiştir."

Töre,KKTC'yi yaşatılmasının artık milli beka meselesi haline geldiğini, KKTC'nin varlığını koruma konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyedi.

Türk ordusunun Adadan çekilmesine kesinlikle karşı çıktığını dile getiren Töre, "Böyle bir şey kabul edilemez, kabul etmem. Kıbrıs Türk halkı yeniden aynı olayları yaşamamalı. Dünya bizi aldatmamalı. Türkiye de buna direnmeli, Kıbrıs Türk halkı da buna direnmeli. Türk ordusundan vazgeçmek yok. Dünyada barış, Kıbrıs'ta barış elbette olsun ama devletten vazgeçmek yok. Savaşı isteyen kim? Silahı seven kim? Ama dünya vazgeçmiyor. Ne silahtan vazgeçiyor ne bizim üzerimizdeki emperyalist emellerinden vazgeçiyorlar. " şeklinde konuştu.

Rum ve Yunanların yüzyıllardır "Helen Adası" hayalinden vazgeçmediğini vurgulayan Töre, silahlanmaya ve savaşa karşı olmalarına rağmen Türkiye ve KKTC'yi bölgede dışlayan hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye ve KKTC'ye yönelik yapılan tüm geri adım attırma çabalarının işe yaramayacağını ifade eden Töre, "Hayır" çekme sırasının artık Türkiye'de olduğunu vurguladı.