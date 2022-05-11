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Töre, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

TÖRE: “KKTC, ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE EMİN ADIMLARLA YOLA DEVAM EDİYOR”

11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15
Töre, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum Kesiminin Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının da her zaman bir ülküsü olması gerektiğini belirtti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 sendika başkanından oluşan heyeti kabul etti. Kabulde Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, konuşmasında, Kıbrıs Türkünün vatanında hem Mehmetçik hem de Mücahitlerin can verdiğini ifade ederek bu topraklar üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmanın boyunlarının borcu olduğuna işaret etti. 
Kıbrıs sorununda Birleşik bir Kıbrıs olmasının mümkün olmadığına değinen Töre, geçmişte Rumlar ile birlikte bunun deneyiminin yaşandığını söyledi. 
Töre, Kıbrıslı Rumların ortak devleti işgal ettiğini anımsatarak bugüne kadar yapılan birçok görüşmede Rumların olumsuz tavrının da çok net görüldüğünü kaydetti. 
Rum Kesiminin Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayan Töre, Kıbrıs Türk halkının da her zaman bir ülküsü olması gerektiğini belirtti. 

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Töre: “Milli ve manevi değerlerde hepimiz çok hassas olmalıyız. Kimseyi aldatmaya kalkmayalım, ancak kimse de bizi aldatmasın. Aldanırsak burası da bir Girit olabilir” dedi. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin dünya üzerinde diğer ülkeleri hiçe saydığının görüldüğünü ifade eden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin Anavatan Türkiye ile birlikte emin adımlarla yola devam ettiğini kaydetti. 
Ziyaret için Sendika yetkililerine ziyaret için teşekkür eden Töre, sendikal görevler yanında üyelerin her zaman milli meselelere karşı duyarlılık göstermesini diledi.
KAHVECİ
Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ise, Türkiye’de gerçekleştirdikleri 7.Olağan Genel Kurul sonrası ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptıklarını ifade ederek, Kamu-Sen ile ilgili bilgiler verdi.
Kamu-Sen’in milli duruşu ön plana çıkaran bir sivil toplum kuruluşu olduğuna değinen Kahveci, Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesine her platformda katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.
Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 11.05.2022 17:50
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