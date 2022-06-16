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Töre, Turan’ı kabul etti 

16 Haziran 2022 Perşembe 15:00
Töre, Turan’ı kabul etti 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Hasan Turan, ziyaretin Irak Türkmen Cephesi’nin kurulduğu günden bu yana ilk resmi temas olma özelliğini taşıdığını ifade ederek, mücadelelerinde Kıbrıs Türkünün her zaman büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mücadelede her zaman Türklük varlığını öne çıkaran toplumlar olduklarını vurgulayan Turan, “Ne kadar birbirimiz ile bağımız güçlü olursa, mücadelemize o kadar faydası olacaktır” dedi.

Türk varlığının Irak içerisinde ne kadar çetin şartlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatmak istediklerini belirten Turan, bugünlere kadar birçok şehit verdiklerini, arazilerinin ellerinden alındığını ancak buna rağmen davalarından vazgeçmediklerine değindi.

-Töre

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs Türkünün geçirdiği zor evreler sonrası 96 yıl sonra Anavatan Türkiye’nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinde milli kimliğe dayalı olarak yaşadıklarını kaydetti.

Bu devleti daha da ileriye götürmek için Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Töre, “Biz;  Rumlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni aldatmak istemiyoruz. Ama onlar da bizi aldatmaya kalkmasınlar” dedi.

Cumhuriyetin varlığına sahip çıkmayı şehitler için bir görev olarak gördüklerini belirten Töre, bundan sonraki nesillere de bunun borçları olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkünün mücadelesinin dünya üzerindeki bütün Türk topluluklarına ışık tutarak, moral verdiğini söyleyen Töre, “Dolayısıyla biz sadece Kıbrıs Türk halkı için değil diğer Türk devlet ve toplulukları için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikbalini korumamız gerekir” dedi.

Töre, Irak Türkmen Cephesini selamladıklarını ve her zaman Irak Türkmenleri ile görüşme arzusunda olduklarını belirtti.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da yer aldı.

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Son Güncelleme: 16.06.2022 20:26
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