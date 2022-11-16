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Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti

Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:45
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla adada bulunan  Necati Oruç başkanlığındaki Türkiye Tüm Hizmet İş Sendikası heyetini kabul etti. 

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Sendika Başkanı Oruç, Kıbrıs Türk halkının 39.yıl coşkusuna ortak olmak için KKTC’de bulunduklarını belirterek, Kıbrıs Türkü için son yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade etti. 

Başkan Zorlu Töre de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanınma çağrısının ardından Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliğin önemli bir adım olduğunu kaydetti. 

Töre, ziyaret için konuk heyete teşekkür ederken, bu tür ziyaretlerin kendileri için çok anlamlı olduğunu ve kendilerine her zaman moral ve güç verdiğini ifade etti. 

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Son Güncelleme: 16.11.2022 12:50
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