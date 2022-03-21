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Töre, TBMM Dostluk Grupları heyetini kabul etti

Azerbaycan – KKTC Dostluk Cemiyeti’nin Nevruz Bayramı Kutlamaları etkinliklerine katılmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grupları heyetleri  ile Azerbaycan’lı Milletvekilleri  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre tarafından kabul edildi. 

21 Mart 2022 Pazartesi 17:30
Töre, TBMM Dostluk Grupları heyetini kabul etti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde  Türkiye – KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı  Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye – Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı  İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye – Özbekistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye – Türkmenistan  Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir  ile Azerbaycan Parlamentosuna mensup Milletvekilleri  Vügar İskenderov ve Nagif Hamzayev de yer aldı. 
Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk de hazır bulundu. 
TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Zorlu Töre’yi kutlayarak, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.  
Erdem, Töre’nin uzun dönem milletvekilliği ve özellikle Türkiye ve Türk Dünyası’na olan katkılarının bilindiğini belirterek, katkılarının daha ileri düzeye taşınacağına olan inancını dile getirdi.  
Gerek Meclis çalışmalarında gerekse de iki ülke arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi ve daha ileriye taşınması adına gerçekleştirilecek çalışmalarında Töre’ye başarılar dileyen Erdem, yeni oluşan Cumhuriyet Meclisi Divanı’nın da hayırlı olması dileklerinde bulundu.  

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TÖRE 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmasında, heyeti kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  
Türk Dünyasının büyük düşünce adamı Gaspıralı İsmail’in “Dilde, İşte, fikirde birlik” sözlerini hatırlatan Töre, KKTC’nin bir Türk Devleti olduğunu ve Türk dünyası devletleri ile her zaman için dostluk, kardeşlik, işbirliği içerisinde olmaktan büyük bir heyecan duyacağını belirtti.  
Başkan Töre, Azerbaycan-KKTC Meclisleri arasında dostluk gruplarının bir an önce faaliyet başlamasını temenni ederek en kısa sürede de Azerbaycan’ı ziyaret etme arzusunda olduklarını dile getirdi. 
Dostluk Grubu heyetleri ayrıca bir süre Meclis Genel Kurulunu da izleyici locasından takip etti.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2022 10:06
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