banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner404

Töre: “Tarihi Geriye Çevirip O Günleri Yeniden Yaşayamayız“

19 Temmuz 2022 Salı 13:30
Töre: “Tarihi Geriye Çevirip O Günleri Yeniden Yaşayamayız“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın yıl dönümü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Genelkurmay II. Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Kabulde Kıbrıs Türk barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de yer aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Org. Selçuk Bayraktaroğlu bu mutlu günde KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 20 Temmuz Harekâtı'nda şehit olan mücahitlere ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Allahtan rahmet, gazilere de şükranlarını belirtti. 

Org. Bayraktaroğlu kendisinin de 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görev yaptığını, dolayısıyla Kıbrıs’ı ve Kıbrıs’ın gerçeklerini çok iyi öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın “İki Eşit Egemen Devlet” siyasetini de selamlayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın selamlarını ileterek sözlerini sonlandırdı. 

-Töre

Ardından sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar Anavatan Türkiye’yi bazen gözyaşları, bazen sevinç bazen de hüzünle beklediğini belirtti. Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz’a giden süreç ile ilgili olarak “Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü birçok defalar tabii ki işe yaradı. Müdahale edildi ve katliamlar engellendi” dedi.

Töre, Rum ve Yunanlıların Megal-i İdea ve ENOSİS hedeflerinin devam ettiği için kendi içlerinde de bir darbe ile Makarios’u devirdiklerini ve bu noktadan sonra Türk Ordusunun adaya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 

-"Vazgeçmeyiz"

“20 Temmuz günü, şafak vakti kahraman Türk ordusu mücahitlerle buluştu” ifadelerini kullanan Zorlu Töre, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, bu kurtarılan topraklar üzerinde kuruldu. Biz buralarda ne Türk ordusundan ne KKTC’den ne de anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyiz. Tarihi geriye çevirip o günleri yeniden yaşayamayız. Allah bize bir daha 1878’deki gibi bir Türk ordusunun adadan ayrılmasını göstermesin” diye konuştu. 

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk Halkı için Türk Ordusu ve Türk Milleti bedenindeki canı ve damarlarındaki kandır diye vurguladı ve Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan gitmemesi için “elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Töre, Merhum Başbakanlar Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’a, 20 Temmuz’u gerçekleştiren Kuvvet Komutanlarına, şehitlere ve gazi olup sonradan hayatını kaybedenlere, Mücahitlere, TMT mensuplarına ve mücahit olmadığı halde sivil olarak çoluk çocuk katliama uğrayıp hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve “Yaşasın 20 Temmuz” dedi. 

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2022 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Döviz kurları
Döviz kurları
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…
Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti
Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim