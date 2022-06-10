Töre, Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği Üyesi Gençleri kabul etti 

Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda gerçekleşen kabulde Başkan Töre, dernek üyesi gençlere Kıbrıs sorunun başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçler hakkında bilgiler verdi.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ali Birsen konuşmasında, 10 ayrı dalda kişisel gelişim noktasında eğitimler verdiklerini ifade ederek Haziran ayı içerisinde kapanış programı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında mücadelenin geçmişten bugüne devam ettiğine vurgu yaparak bugün gelinen noktada garantilerin sulandırılmasını asla kabul etmediklerini, aksine çağın şartları gereği garantilerin daha da pekiştirilmesinin savunulması gerektiğini ifade etti.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmemek ve topraklarından taviz vermemek gerektiğine değinerek bir devletin yaşayabilmesi için kurumsal yapıları olması gerektiğini, bu yapıların hepsinin de ülkede var olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin en büyük bayramının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu olduğunu belirten Töre, devletin kuruluşundan rahatsız olan uluslararası camiaya karşı mücadelenin ancak anavatan Türkiye ile birlikte verilebildiğini vurguladı.

Töre, “İlkelerimizden, davamızdan, milli devlet yapımızdan taviz vermeden, milli ve manevi değerlerimi koruyarak yola devam edeceğiz. Bunları kaybedersek kendi milletimize yabancılaşırız.” dedi.

Devleti koruyarak yola devam edebileceğimizi kaydeden Töre konuşmasına şöyle devam etti:

“Milli şuur, milli ve manevi değerlere dayalı olmalıdır. Bu değerlere dayalı olmayan milliyetçilik kuru bir milliyetçilik olur. Dolayısıyla bu şuura dayalı millet, vatan ve sevgisi olacak.”