Töre: “Sınır kapıları açılmalı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'unda söz alan, UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.
Zorlu Töre, öğrencilerin ve turistlerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine işaret ederek, aşı veya PCR şartı aranarak bunun yapılabileceğini, bu konunun sürüncemede bırakılmadan ve daha büyük ekonomik sorunlar yaşanmadan çözümlenmesi gerekliliğine değindi.
Güney ile KKTC arasında yeni kapıların açılması gerektiğini de ifade eden Töre, KKTC devletinin yaşatılması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.