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Töre: “Sınır kapıları açılmalı”

28 Mayıs 2021 Cuma 01:08
Töre: “Sınır kapıları açılmalı”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'unda söz alan, UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.

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Töre, sınır kapılarının kapalı olmasının ekonomiyi etkilediğini, bu yüzden kapıların açılması gerektiğini kaydetti. Rumların tel örgüler ve sınır kapılarıyla egemenliklerinin nereye kadar olduğunu kabul ettiğini ifade eden Töre, kapıların açılmasının, seyahat özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydetti.

Zorlu Töre, öğrencilerin ve turistlerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine işaret ederek, aşı veya PCR şartı aranarak bunun yapılabileceğini, bu konunun sürüncemede bırakılmadan ve daha büyük ekonomik sorunlar yaşanmadan çözümlenmesi gerekliliğine değindi.

Güney ile KKTC arasında yeni kapıların açılması gerektiğini de ifade eden Töre, KKTC devletinin yaşatılması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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