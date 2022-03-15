Töre, SEVKAD heyetini kabul etti

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan SEVKAD Başkanı Hüseyin Emre Erdem, teşkilat olarak 27 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve Derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Töre de konuşmasında Derneğin çalışmalarını yıllardır yakından takip ettiğini ifade ederek gerek Anavatan Türkiye gerek KKTC’de birçok faaliyetine de katıldığını söyledi.

“Nasıl bir gençlik yetişmeli ki, devlet de yaşasın milletin geleceği de istiklâli de devam etsin?” sorusuna cevap aranırsa milli ve manevi değerleri yüksek bir nesil yetişmesi gerektiğini dile getiren Töre, ancak bu şekilde ebediyen var olmaya devam edilebileceğini söyledi.

Töre “Milli ve manevi değerler bizim en büyük gücümüzdür” diyerek bu değerlere sahip çıkıp yeni nesle öğretmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu anlamda SEVKAD faaliyetlerini takdir ettiği vurgulayan Başkan Töre “En büyük zırh, insanın kendi milli değerleri ve manevi yapısıdır. Bunlar kaybolursa millet olma özelliğini de kaybederiz.” dedi.