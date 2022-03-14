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Töre, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:00
Töre, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

Töre, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysısıyla yayımladığı mesajında, Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına sergiledikleri “özveri ve fedakarlıktan” dolayı teşekkür ederek, “Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek olağanüstü bir çaba gösteren, gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olmuşlardır” dedi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin kurulması ile Anavatan Türkiye'de modern tıp eğitimi başlamıştır. Tıp alanında atılan bu önemli adım ile okulun kuruluş günü olan 14 Mart, bu gün ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza gönül borcumuz vardır. 

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Onlar, icra ettikleri bu meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, Allah’ın insana takdir ettiği hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla hekimlerimize kalkan elleri affetmek mümkün değildir.

Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıklarında hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualar herhalde hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.

Kıbrıs Türk halkı olarak yaklaşık iki yıldır dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın sergilediği özveri ve fedakârlık için minnettarız. 

Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek olağanüstü bir çaba gösteren, gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Türk ulusuna ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyor ve Tıp Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

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Son Güncelleme: 15.03.2022 10:31
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