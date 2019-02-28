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Töre, Rumlarla ortaklık devleti için zemin bulunmadığını söyledi

Töre, Rumlarla ortaklık devleti için zemin bulunmadığını söyledi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:32
Töre, Rumlarla ortaklık devleti için zemin bulunmadığını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Rumlarla ortaklık devleti kurmak için zemin bulunmadığını söyledi.

Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmesinin ardından liderler tarafından yapılan açıklamalarla ilgili açıklamasında, “Ortaklık devleti gibi bir arayışın zemininin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Federasyon arayışlarındaki müzakerelerin başlayamayacağı da anlaşılmıştır” dedi.

Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelinde bir çözüm için müzakere yapılmasının çok büyük bir zafiyet ve dış politika hatası olduğunu savunan Töre, “Bazı siyasi ve liderlerin federasyonu sanki tek çözüm modeli olarak kabul etmeleri yeni adımların atılmasını engellemiştir” dedi.

Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkına eşitlikçi yaklaşım ortaya koymadığını belirten Töre, Kıbrıslı Rumların 1960’taki Londra ve Zürih antlaşmalarındaki yönetim ve güç paylaşımını ortadan kaldırmak için Akritas Planı’nı yürürlüğe koyduğunu anlattı.

Rum tarafının “yönetim, güç ve zenginlikleri paylaşmaya” yanaşmadığını kaydeden Töre, “Yapılacak en güzel şey iki taraf arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmektir. İletişim, elektrik, sağlık, doğal afetler, ulaşım, çevresel etkiler, adli konular, ekonomik ve ticari konularda görüşmeler yapıp insan yaşamını kolaylaştırmaktır. GSM ve elektrikte ileri adımlar atılması sevindirici olmuştur” dedi.

Son Güncelleme: 28.02.2019 15:42
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