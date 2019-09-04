Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”

Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Topaç gibi dönerek milli haklarımız savunulamaz ve kazanımlarımız da korunamaz. Rum isteklerini ve zihniyetini görmemezlikten ve anlamamazlıktan gelen siyasetçilerden ve makamlardan başımıza çok felaketler gelebilir. Aman dikkat!” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının “anlaşma kapıda, referans şartlarında yakınlaşma, umut ışığı” gibi ifadelerle kandırılmaya çalışıldığına işaret eden Töre, “Kıbrıs Rum kesiminin garantilere, denizlerdeki zenginliklere, yönetim ve güç paylaşımına, siyasi eşitliğe, egemenlik haklarına bakış açısı hiç değişmedi” ifadelerine yer verdi.
Töre, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta Barış Gücü askeri bulundurmasının artık gereksiz hale geldiğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk halkının güvencesi ve özgürlüğünün teminatı olduğunu kaydetti.