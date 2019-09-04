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Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, referans şartlarında uzlaşı olsa da Rum-Yuna hedeflerinin asla değişmediğini kaydetti.

Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, referans şartlarında uzlaşı olsa da Rum-Yuna hedeflerinin asla değişmediğini kaydetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”

Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Topaç gibi dönerek milli haklarımız savunulamaz ve kazanımlarımız da korunamaz. Rum isteklerini ve zihniyetini görmemezlikten ve anlamamazlıktan gelen siyasetçilerden ve makamlardan başımıza çok felaketler gelebilir. Aman dikkat!” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının “anlaşma kapıda, referans şartlarında yakınlaşma, umut ışığı” gibi ifadelerle kandırılmaya çalışıldığına işaret eden Töre, “Kıbrıs Rum kesiminin garantilere, denizlerdeki zenginliklere, yönetim ve güç paylaşımına, siyasi eşitliğe, egemenlik haklarına bakış açısı hiç değişmedi” ifadelerine yer verdi.

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1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yönetim ve paylaşmanın çok gerisinde olan siyasi katılımdaki etkinlik ifadesinin tam bir teslimiyet olduğunu vurgulayan Töre, siyasi eşitlikten bahseden devletin bazı üst makamlarının masada neyi kabul ettiklerinin farkında bile olmadıklarını ileri sürdü.

Töre,  Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta Barış Gücü askeri bulundurmasının artık gereksiz hale geldiğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin  Kıbrıs Türk halkının güvencesi ve özgürlüğünün teminatı olduğunu kaydetti.

                        
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 12:35
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