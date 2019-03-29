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Töre, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti

Töre, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti

29 Mart 2019 Cuma 23:01
Töre, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi Üniversitede RDU Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve Mütevelli Heyeti Üyesi Sn. Cengiz Kaan karşıladı.

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye Üniversite’nin kuruluşu ile ilgili bilgiler aktararak “Üniversite’nin tarihi dokuya ve kültüre büyük katkı ve kazanım sağladığını, Lefkoşada yapılacak olan yeni yatırımlardan bahsetti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Töreye yeni kurulan Üniversite ile ilgili bilgi vererek “ çok başarılı bir başlangıç yaparak Üniversite’ye 17 değişik ülkeden 150 öğrenci kabul ettiklerini, bunların 30 tanesinin KKTC’den olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Töre Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Rauf Denktaş’a ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a, KKTC Kurucu Başkanı Rauf Denktaş ile Atatürkün anlamlı ifadelerini içeren 3 tane resim hediye etti. Buna karşı Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş da Sn. Zorlu Töre’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşın halıya işlenmiş bir portresini verdi..

Son Güncelleme: 30.03.2019 00:05
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