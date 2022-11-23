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Töre: "Öğretmenlik, Dünyanın En Kutsal Ve En Saygın Mesleklerinden Biri"

Meclis Başkanı Töre, Öğretmenliğin, Dünyanın En Kutsal Ve En Saygın Mesleklerinden Birisi Olduğunu Vurguladı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:15
Töre: "Öğretmenlik, Dünyanın En Kutsal Ve En Saygın Mesleklerinden Biri"

Meclis Başkanı Zorlu Töre, gücünü sevgiden alan ve malzemesi insan olan öğretmenliğin, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Gücünü sevgiden alan ve malzemesi insan olan öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden birisidir.  İyiliği, doğruluğu, güzel olanı anlayıp tatbik etmek; kötülükten, yanlıştan, zararlı olandan sakınmak gibi erdemlere sahip olabilmek, ailelerinden sonra çocuklarımızın rol modeli olan öğretmenler sayesinde mümkün olmaktadır.

Toplumun yapı taşı olan bireylere daima ideal ve erdemli olanı tercih etme faziletini öğreten, yetiştirdikleri çocuklar ve gençler sayesinde milletlerin geleceğini inşa edip, aydınlatanlar öğretmenlerdir. 

Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Öğretmenler, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarlarıdır. Bu nedenle, insanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenler her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olmuştur.

Bu vesileyle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan tüm kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

 

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Son Güncelleme: 23.11.2022 10:44
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