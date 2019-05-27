Töre, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletlerin umut kaynağının gençler olduğunu vurgulayarak, “KKTC, Kıbrıs Türk gençliğine emanettir” dedi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği yöneticilerini kabul etti.

Gençliğin sahip çıkması halinde devletin yabancı baskılarla yıkılamayacağını belirten Töre, “Gençliğin enerjisi düşmanlarımızın hesaplarını bozmaya yeterlidir” dedi.



Atatürk’ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini de anımsatan Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kıbrıs Türk gençliğine emanettir. Daima uyanık ve ayakta olmalıyız. Güvencemiz, özgürlüğümüz 20 Temmuz Barış Harekatı ile kazanıldı. Koruyacağız, yaşatacağız” şeklinde konuştu.Dernek Başkanı Halil Çolakoğlu ise, yeni kurulan derneklerinin gayesinin, devlete, TMT ruhuna ve manevi değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade etti.Şehitlere ve gazilere sahip çıkan bir gençlik hareketi oluşturmak istediklerini vurgulayan Çolakoğlu, “Sayın Zorlu Töre’yi kendimize örnek alıyoruz” dedi.