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Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:00
Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş Edeler Derneği’nin Alevkaya’sında düzenlediği Geleneksel 3.Hemşehri Buluşması etkinliğine katıldı. 

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada “Nerede doğmuş olursak olalım, eğer yüreğimizde ve beynimizde ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ ifadesi varsa ve bunu inançla yaşayarak söylüyorsak hepimiz bir bütünüz ve Türk milletiyiz. Ayrımız gayrımız yoktur, Milletimiz bir ümmetimiz de birdir” dedi.  

Gerek Anadolu’da gerekse de Kıbrıs’ta Türk milletinin arasına nifak tohumları ekmek isteyenlerin var olduğunu belirten Töre, Türk milletinin bunları da aşmasını bildiğini vurgulayarak “Tefrika girmezse bir millete düşman giremez. Toplu vurursa yürekler onu top sindiremez. Onun için bunlara çok dikkat edeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizi millet anlayışımızı ortadan kaldırmaya yönelik emperyalist kültürlere karşı mücadele etmesini de bileceğiz. Biz bu toprakları canı cana kanı kana katarak bugünlere getirdik. Mehmetçik ve Mücahit birlikte bu topraklara can verdi” diye konuştu.  

Töre sözlerini şöyle sürdürdü: 

 “1960 Anlaşmalarında rahmetli Fatin Rüştü Zorlu, Adnan Menderes, Rauf Denktaş ve Dr. Küçük, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde garanti ve ittifak anlaşmalarında direterek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın Kıbrıs’a gelmesini sağladılar. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, Kıbrıs’taki milli mücadeleye büyük destek verdi, moral değerlerimizi artırdı. Ama Rumlar, Kıbrıs adasını 12 Adalar’dan sonra 13’üncü ada yapmak istedi. Kıbrıs’ı da bir Girit adası yapmak istediler. Ama Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahitler de buna direndi. Biliyorlardı ki bir gün Türk ordusu daha büyük bir çıkarma ile bu topraklara gelecek. 15 Temmuz 1974’te Rumlar ve Yunanlılar Kıbrıs’ta darbe yaptılar, Makarios’u devirdiler. 15 Temmuz’dan sonra o zamanın başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Türk ordusunun artık adaya çıkması kararını verdiler. 20 Temmuz şafak vakti Türk Ordusu Kıbrıs’a geldi. 96 yıl sonra geri geldiler. Artık geri gitmemelidirler”. 

“Türk Ordusu Kıbrıs’tan çekilsin, garantörlüğün artık gereği yok, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi var” denilerek oyunlar oynandığını ve “Türkiye adadan çekilsin, Doğu Akdeniz’de Türkiye sismik araştırmalar yapmasın, sondaj gemileri almasın ve sondaj yapmasın” diye kararlar alındığını belirten Zorlu Töre, “Ancak bu bölgenin en büyüğü Türkiye’dir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi dünya beşten büyüktür. Dünya Avrupa’dan da büyüktür. Anavatan’ın Cumhurbaşkanı, son dönemlerde Türkiye’nin en büyük olduğunu ispat etmiştir” dedi ve “Kıbrıs Türk halkı için de en büyük Türkiye’dir, Türk ordusudur, Türk milletidir” diye ekledi.  

Zorlu Töre sözlerini şöyle tamamladı:

“Anavatan ile el ele milli devletlerimizi, KKTC’yi ve Türkiye’yi yaşatmaya devam edeceğiz. Ama hem Anavatan’da hem de KKTC’de sömürgeci ve emperyalist oyunlara karşı da uyanık olacağız. Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim ilham kaynağımız ne AB ne de BM Güvenlik Konseyi’dir. Bizim ilham kaynağımız Türk milleti ve Türk milleti için şehit düşenlerdir. Söz veriyoruz: KKTC yaşayacak, şehitlerimizin ruhları incinmeyecek, kemikleri sızlamayacak”. 

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Son Güncelleme: 19.09.2022 10:54
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