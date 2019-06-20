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Töre: “Maraş kararı doğru bir adım”

Töre: “Maraş kararı doğru bir adım”

20 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Töre: “Maraş kararı doğru bir adım”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sınırları içerisinde bulunan kapalı Maraş ile ilgili aldığı kararı doğru bir adım olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklamasında “Maraş’ın KKTC yönetiminde yerleşime açılmasının şart olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanan Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir Helen Adası görüp denizlerdeki doğalgaz haklarını gasp etme çalışmalarını sürdürdüğünü görüp bunu protesto ettiğini açıkladı.

Töre, “Anavatan Türkiye olmasaydı Kıbrıs’ta ENOSİS de gerçekleşecekti ve Kıbrıs bir Girit olacaktı.” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, denizleri de işgale yeltenen Rum Yönetimine dur demek için harekete geçen Türkiye’ye sahip çıkıp, destek verme çağrısında bulundu.

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Töre şöyle devam etti:

“KKTC hükümetinin Maraş kararına omuz verelim. Devletimize sahip çıkmayıp hâlâ ‘Federasyon, birleşme’ diyenlerin sosyal içerikli bir yemeği bahane ederek dolaylı bir şekilde Türkiye'den icazet alıyor, arkası sıvazlanıyor diyenler yanlış değerlendirmelerde bulunuyor.  

İkide bir Türkiye'yi halkımıza şikayet edip sineye çekmem diyenlerin ne kadar meclisten habersiz, meclise bilgi verilmeden görüşmeler yaptığını da halkımız bilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan çıkışlar kimseye fayda sağlamaz. KKTC’ye de, makamlarına da gelin hep birlikte sahip çıkalım. Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim.”


 

Son Güncelleme: 20.06.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
MaraşZorlu Töre
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