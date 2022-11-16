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Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:45
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC Genç Milli Futbol takımı ile maç yapmak üzere adada bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu heyetini kabul etti.

-Ercen

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Federasyonun Onursal Başkanı ve Dışilişkiler Sorumlusu Osman Ercen, federasyon olarak yıllardır gençleri kazanmak için uğraş verdiklerini ifade ederek, pandemi döneminde aksamasına rağmen her yıl 15 Kasım’da maç yapmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı coşku içerisinde 39.yılda bayram sevincini yaşadıklarını ifade eden Ercen, kafilede ilk defa Kıbrıs’a gelen gençlerin de olduğuna işaret etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs Türküne ve gençliğine uygulanan tüm ambargolara rağmen azimli gençlerin gerek bireysel olarak gerek ise Türkiye Milli takımı formaları ile birçok başarı elde ettiklerine değinerek, bundan dolayı gururlandıklarını söyledi.

Ambargonun hiçbir alanda kabul edilemez olduğunu vurgulayan Töre, bunun Birleşmiş Milletler İnsan Haklarına da aykırı olduğunu ancak BM’nin insan haklarını koruyan bir yapıda olmadığını kaydetti.

Töre, dünyanın birçok sorunlu bölgesinde yaşananların buna en iyi örnekler olduğunu söyledi.

Londra’daki gençlerin her yıl KKTC’ye gelmesini ve bayram coşkusunu yaşamasının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Federasyonu yetkililerini kutladı.

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Son Güncelleme: 16.11.2022 16:58
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