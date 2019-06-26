banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95633
ALTIN
261.224
DOLAR
5.7755
STERLİN
7.3322
EURO
6.5622
Naci Talat anıldı
NACİ TALAT ANILDI
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
TEKNECİK SANTRALİ'NE FİLTRE TAKILMALI
Biz yazınca geri adım attı!
BİZ YAZINCA GERİ ADIM ATTI!
Trafik kazası: 4 yaralı
TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
banner307

Töre: “Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum”

Töre: “Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum”

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
Töre: “Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISINDAN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMASI  

TÖRE: “KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞI HARİCİNDE MİLLETVEKİLLİĞİ DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUM”

“MİLLETVEKİLLERİNİN YARGILANACAĞI UNSURLAR VARSA BU GÖREVİ SAVCILIK YERİNE GETİRMELİ… TARTIŞMA YERİ MECLİS OLMAMALI, KOMİTE KURMAYA GEREK KALMAMALI”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Milletvekillerinin yargılanacağı unsurlar varsa bu görevi Savcılığın yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Töre, “Bunu tartışma yeri Meclis olmamalı, komite kurmaya gerek kalmamalı” dedi.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, son günlerde gündeme gelen dokunulmazlık ve bununla birlikte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Bazı siyasi partilerin, siyasilerin ve basın-yayın organlarının yorumlar ve farklı değerlendirmeler yaptığına işaret eden Töre, iddialarla ilgili yargılama olmadan suçlamaların ileri boyuta taşındığını, bunun da itibar zedelediğini kaydetti.

banner317
Töre, bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle paylaştı:
“Milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı haricinde tamamen kaldırılmasını istiyorum ve talep ediyorum. Bazı siyasilerin siyasal menfaat sağlamaları ve şov yapmaları böylece önlenmiş olur. Bu kadar prosedüre gerek kalmadan yargılanması gereken hususlar varsa Savcılık görevini yerine getirmeli, Meclis tartışma yeri olmamalı, komite kurmaya gerek kalınmamalıdır.
Geçmişte milletvekili olup da haklarında itham yapılmaya çalışılan bazı eski parlamenterlerin şimdi milletvekili olmadıkları halde davalar açılmadığı gerçeğini de dikkate aldığımızda ya dokunulmazlıklar tamamen kaldırılmalı ya da isnat edilen ithamlar milletvekilliği sona erdikten sonra Savcılık tarafından ileriye götürülmelidir. Yasalarımızda var olan eksiklikler Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılmalıdır.”
 

Son Güncelleme: 26.06.2019 13:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor
GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Maden’i Kabul Etti
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Maden’i Kabul Etti
Lbo’dan Latin Gecesi Konseri
Lbo’dan Latin Gecesi Konseri
Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali
Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali
LTB’den Teraryum Atölyesi etkinliği
LTB’den Teraryum Atölyesi etkinliği
Seralarında bombus arısı kullanan 37 yetiştiriciye ödeme yapıldı
Seralarında bombus arısı kullanan 37 yetiştiriciye ödeme yapıldı
Naci Talat anıldı
Naci Talat anıldı
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
Biz yazınca geri adım attı!
Biz yazınca geri adım attı!
“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor
“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim