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Töre, Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı

TÖRE: “BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN ŞEHİTLERİMİZE BORCUMUZ, DAHA ÇOK ÇALIŞARAK VE ÜRETEREK ÖDENEBİLİR”

10 Nisan 2022 Pazar 15:15
Töre, Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe’de düzenlenen Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı. Töre, Şölen’de yaptığı konuşmada, şehitlere olan borcun daha çok çalışarak ve üreterek ödenebileceğini kaydetti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Mormenekşe’de düzenlenen Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı.
Töre, Şölen’de yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi Belediye’sinin bölgede adete kültür sanat etkinliklerinin merkezi konumunda olduğunu kaydederek bu faaliyetlerin önemine değindi.
Üretimin öneminin pandemi döneminde bir kez daha gün yüzüne çıktığını kaydeden Töre, özellikle ev ekonomisinin hayat pahalılığı yaşandığı bir dönemde aileye büyük katkılar sağladığını söyledi.

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Siyasetçilerin birinci görevi vatandaşın mutluluğunu sağlamak olduğunu ifade eden Töre, üzüntülerin sevinçlerden daha az olmasını temenni ederek hükümetin de devletin de bu yönde çalışmalar yaptığını vurguladı.
Larnaka’dan bu topraklara göç ederken 262 şehidin verildiğini anımsatan Töre, özgürlüğü armağan eden şehitlere borcumuzu ödemek için daha çok çalışıp üretmemiz gerektiğini ifade etti.
Geçmiş karanlık günlerde bir köyden diğer köylere gitme imkanının bile olmadığına değinen Töre, bu toprakların, özgürlüğün ve devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 11.04.2022 00:28
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