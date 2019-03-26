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Töre: “KKTC’ye sahip çıkma zamanı gelmiştir”

Töre: “KKTC’ye sahip çıkma zamanı gelmiştir”

26 Mart 2019 Salı 09:59
Töre: “KKTC’ye sahip çıkma zamanı gelmiştir”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE, BİLİM ADAMININ LARNAKA HAVAALANINDAN GERİ GÖNDERİLMESİNİN ASLA KABUL EDİLEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, uluslararası bir bilimsel çalışma için Larnaka Havaalanı’ndan adaya gelen ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne gitmesine müsaade edilmeyip, girişi iptal edilen bilim adamının, uçağa bindirilip geri gönderilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Rum zihniyetinin hiç değişmediğini, değişmeyeceğinin de baki olduğunu söyleyerek, uluslararası bir organizasyon olan “Fizik Günleri” etkinliğine katılımı bile engelleyen Rum yönetiminin daha önceleri de 23 Nisan etkinliklerine katılmak için gelen çocukları, yılbaşında turizm amaçlı Larnaka’ya gelip KKTC’ye geçmek isteyenleri geri çevirdiğini anımsatarak, “Rumlar ile ortaklık, Federasyon, Birleşik Kıbrıs hayali mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
Töre açıklamasına şöyle devam etti;
“Yeşil Hat Tüzüğü’ne rağmen tabiatın doğal ürünü olan ayrelliye bile el koyup, ceza kesen Rum Yönetimi ile ortak bir geleceği nasıl konuşacağız? Ucu kapalı sonuç odaklı diye ifade edilen müzakere sürecinde Rum fanatizminin hedeflerini belliyken bunun mümkün olmadığını da bilmemiz gerekir.
50 yıldır sürdürülen müzakerelerde konuşulmayan hiçbir konu kalmamıştır. Artık karar verelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma zamanı gelmiştir. İki toplumlu geziler, futbol maçları, kültürel etkinlikler ile iki toplumlu korolarla, şarkılarla kendi kendimizi aldatmayalım. Devletimize egemenliğimize, ulusal kimliğimize sahip çıkalım!”
 

Son Güncelleme: 26.03.2019 13:04
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