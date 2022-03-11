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Töre Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti.

11 Mart 2022 Cuma 11:30
Töre Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda yer alan kabulde, Töre’ye, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Alişan Şan da eşlik etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yılmaz Bora başkanlığındaki derneği kabulünde yaptığı konuşmada, heyeti, “Mücahit’in sesi” olarak gördüğü Meclis çatısı altında ağırlamaktan onur ve şeref duyduğunu söyledi.

Mukavemetin, mücadelenin siyasal anlamda devam etiğini ifade eden Töre, Mehmetçik, Mücahit ve mukavemet olmasa bugünlere gelemeyeceklerini, Türkiye’nin fiili olarak Kıbrıs’a gelemeyeceğini ve bugünkü huzurlu güvenli ortamın sağlanamayacağını anlattı.

Mücahitlere, şehitlere, gazilere sevgi ve saygılarının sonsuz olduğunu ifade ederek, mücadelede yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Töre, Kıbrıs’ta her zaman Mücahit olmak gerektiğini, mücadelenin sürdüğünü, ateşkes, barış, huzur güvenliğin olduğunu ama bir anlaşmaya ulaşılamadığını kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içinde yaşadığını, ekonomik veya diğer sorunların çözümünün devletin ve parlamentonun görevi olduğunu ifade etti.

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Milli davayı, Mücahitliği, mukavemeti gelecek nesillere aktarmanın, canlı tutmanın da görevleri olduğuna işaret eden Töre, geleceğin böyle güven altına alınacağını, vatan, bayrak, millet devlet aşkını yeni nesillere aktarmanın da görevleri olduğunu kaydetti.

BORA

Dernek başkanı Yılmaz Bora da, Töre’ye başarılar diledi, destek belirtti.

Meclis’in, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının simgesi olduğunu, bu çatı altında göreve başlayan tüm milletvekillerinin devletine bağlılık yemini ettiğini ifade eden Bora, bu yemin ne gerektiriyorsa milletvekillerinden onu beklediklerine, aksi eylemlerin kendilerini üzdüğüne işaret etti.

Bora, Kıbrıs müzakerelerinde iki devlet politikasına da destek verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, plaket şeklinde hazırlanan KKTC bayrağını ziyaret anısına Bora’ya takdim etti, dernek üyeleri ile anı fotoğrafı çektirdi.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 12:38
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