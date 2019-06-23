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Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

23 Haziran 2019 Pazar 08:58
Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törende dereceye giren öğrencilere plaket verdi, konuşma yaptı.

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Meclis Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, konıuşmasında “Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve yarını” üzerinde duran Zorlu Töre şunları söyledi:

“Kıbrıs Adası 307 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. Kıbrıs’ın her yerinde Türk-İslam izleri vardır. Hala Sultan bunların en büyüğüdür. 1878’de adadan çekilen Osmanlı Devleti bizleri burada 96 yıl öksüz bıraktı. 1974 yılında yeniden milletimizle ve Türk ordusu ile buluştuk. Şimdi özgürüz, güvencedeyiz. Geleceğimiz garanti altındadır. İlahiyat ve Hukuk Fakültesinden mezun olan 49 öğrencimize hayırlı olsun derken milli ve manevi değerlere önem veren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nice mezuniyet törenleri dilerim”.

Son Güncelleme: 23.06.2019 12:10
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