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Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”

20 Aralık 2020 Pazar 12:28
Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”
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TÖRE: “KIBRIS GİRİT OLMAYACAK; ONİKİ ADALARDAN SONRA ONÜÇÜNCÜ ADA OLARAK YUNAN OLMAYACAK”

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ulusal direnişteki şehitleri minnet ve şükranla andığını belirterek, “Şehitlerimizin emaneti olan vatan, millet, bayrak, istiklâl ve devletimize göz dikenleri asla affetmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.” dedi.

Töre yayınladığı Şehitler Haftası mesajında, “Kıbrıs adasını Helenizme asla teslim etmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Kıbrıs Girit olmayacak; 12 adalardan sonra 13. ada olarak Yunan olmayacak. 
Çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs masallarıyla halkımız aldatılmayacaktır. Bizim artık bağımsız devletimiz var. Anavatanımız Türkiye ve şanlı Türk Ordusu bizimledir. Ne mutlu ulusal direnişimize ve aziz şehitlerimize sahip çıkan halkımıza. Ne mutlu Türküm diyene.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre
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