Töre: “Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların egemenliğine girerek, Kıbrıslı Türklerden çalındı”

TÖRE: “KIBRIS CUMHURİYETİ, RUMLARIN EGEMENLİĞİNE GİREREK, KIBRISLI TÜRKLERDEN ÇALINDI”

UBP Milletvekili Zorlu Töre Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ta Toprak, Nüfus ve Ekonomi” konulu konuşmasında, toprak nüfus ve ekonominin Kıbrıs konusu için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarını gasp ettiğini kaydetti.

Kıbrıslı Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın birlikte yediği sosyal yemeğe de değinen Töre, “Öküzün altında buzağı aramak doğru değil. Ama devletin makamları arasında kopukluk olması da doğru değil” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Türkiye sayesinde var olduğunu vurgulayan Töre, nüfusun önemine değinerek, Rumların Kıbrıslı Türklere azınlık muamelesi yapmasını eleştirdi.