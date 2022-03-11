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Töre, Kıbrıs- Azerbaycan Diaspora Merkezi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs- Azerbaycan Diaspora Merkezi heyetini kabul etti.

11 Mart 2022 Cuma 11:00
Töre, Kıbrıs- Azerbaycan Diaspora Merkezi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs- Azerbaycan Diaspora Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Rahib Abiyev, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında önemli bir birey olarak gördükleri Başkan Töre’ye yeni görevinde başarılar diledi. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” veciz sözünün her zaman kendilerine ışık tuttuğunu kaydederek dünyanın neresinde olursa olsun bu sözü benimseyen herkesi kardeş olarak gördüklerini söyledi.

Kırım Tatar düşünce adamı İsmail Bey Gaspıralı’nın, “Dilde, işte, fikirde birlik” sözünü anımsatan Başkan Töre, bu sözün bütün Türk Devlet ve topluluklarının temel şiarı olması gerektiğini vurguladı.

Töre, Türk Devletleri Konseyinin daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı müdahale ve orada bir soykırıma kalkışmasının herkese ibret olması gerektiğinin altını çizen Töre, yarın Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde benzer durumun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Ukrayna’da sığınaklarda hamile kadınların doğum yaptığını, çocuk hastanesinin bombalandığını ve daha birçok trajediler yaşandığına değinen Başkan Töre, aslında “savaş” deyimi yerine Rusya’nın yayılmacı emellerinden bahsedilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan kurulurken Azerbaycan’lı ünlü Şair Mehmet Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” dizelerini anımsatan Başkan Töre, bu çerçevede Türk Devletlerinin göndere çektikleri bütün bayrakları selamladıklarını ifade etti.

Dağlık Karabağ bölgesinin tekrar Azerbaycan topraklarına alınmasını da selamladıklarını, burada mücadele ederken şehit düşenleri saygıyla andıklarını söyleyen Töre, Hocalı’da yapılan katliamı asla unutmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Töre, “Tarihi tekerrür ettirmemek için, mutlaka tarihi hatırlamak lazım. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Kimsenin de bizim toprağımızda ve özgürlüğümüzde gözü olmamalıdır” dedi.

Ukrayna’da yaşanan olaylarda Birleşmiş Milletler’in rolünün sorgulanması gerektiğinin altını çizen Töre, “Türk Devletleri olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi.

Ziyarette konuk heyet Başkan Zorlu Töre’ye Azerbaycan bayrağı takdim etti.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 12:40
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