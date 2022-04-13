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Töre kabulde konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cemal Uluçay Başkanlığındaki Kıbrıs Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:41
Töre kabulde konuştu

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Uluçay, 10 yılı aşkın bir süredir Türkmen vatandaşlarla ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak KKTC’de yaşamını sürdüren Türkmen vatandaşlarının Devlet kademesindeki sorunlarının çözümü noktasında çabalar gösterdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren Türkmenistan’ın kapılarını kapattığını ve Türkmen vatandaşların ülkelerinin ülkesine dönüşlerinde sorunlar yaşandığına dikkati çeken Uluçay, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında adaya gelen Türkmenlerin aynı soydan ve aynı milletin insanları olduğumuzu ifade etti.Türkmenlerin çalışkan insanlar olduğunu dile getiren Töre, buna karşın özellikle çalışma hayatında bir çok sıkıntılar ile karşı karşıya kaldıklarının da bilindiğini ifade ederek onların kayıt altında çalışmalarını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirtti.

Derneğin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili talepleri hükümete ileteceklerini dile getiren Töre, Meclis olarak da üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kabulde Derneğin bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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