banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de...
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Cezaevine göndrildiler
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Akaryakıt fiyatları her iş günü...
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
banner404

Töre İŞAD heyetini kabul etti

“EKONOMİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU YERDE EGEMENLİĞİMİZ DE DAHA GÜÇLÜ OLUR”

15 Mart 2022 Salı 12:45
Töre İŞAD heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğin de daha güçlü olacağını söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni  (İŞAD) kabul etti. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Derneğin bazı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü alan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin aynası olan Meclis’in daha iyi bir işleyişte olmasını arzuladıklarını dile getirerek  Meclis Başkanı Töre’nin bilgi ve deneyimleri ile bu yönde olumlu adımlar atılacağına olan inancını dile getirdi.

Pandemi ile başlayan sıkıntıların yanı sıra, ekonomik sorunların da yaşanmakta olduğuna değinen Mamülcü,  yeni hükümet ve Meclis’ten beklentilerinin ortak konsensusla sorunlara çözümler üretmek olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın tutumuna dikkati çeken Mamülcü, sporcunun kaskının üzerinde yer alan KKTC bayrağına bile hazımsızlık gösteren bir duruş ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

TÖRE

banner341
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında bir toprağı canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını, vatan yapılan topraklar üzerinde milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu söyledi.

Töre: “Toprak ve nüfusu ekonomi ile taçlandırmak gerekir. Ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğimiz de daha güçlü olur” dedi.

“KKTC bizim için esastır” diyen Töre, Rumların Enosis hayalinin sürdüğüne dikkat çekti ve kaskın üzerindeki bayrağın çıkarılmasının Rumların ırkçı, faşist yaklaşımlarının bir ürünü olduğunu söyledi.

Bu durumda yapılacak olan şeyin KKTC’ye dört elle sarılmak olduğunu ifade eden Töre, “ulus devletçiliğin” dünyada bugün yaygın hale geldiğine işaret etti ve aynı ırk ve dine mensup olmalarına rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının yayılmacı bir düşünce tarzı olduğunu belirtti.

Rusya’nın bugün yaptığını Rumların da zamanında Kıbrıslı Türklere yaptığını vurgulayan Başkan Töre, “Dolayısıyla devletimiz esastır. Cumhuriyetten vazgeçmek büyük bir hata olur.” dedi.

Hatalar ve yanlışlar olabileceğine değinen Töre, buna karşın devletten vazgeçmenin mümkün olmadığını kaydederek, bu anlamda ekonominin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik gücün insanların refah ve mutluluğunu arttıracağı için devletin de o oranda güçlenmiş olacağına değinen Töre, daha çok yerli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Töre, yerli üretimin desteklenmesi konusunda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından İŞAD tarafından Başkan Töre’ye “küllerinden yeniden doğmayı” simgeleyen Anka kuşu desenli tabak hediye edildi. 

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2022 13:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren akaryakıt fiyatlarının günlük belirlenmesi kararı hakkında açıklama yaptı
Evren akaryakıt fiyatlarının günlük belirlenmesi kararı hakkında açıklama yaptı
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
Tatar, Kıbrıs’ın ilk Fırst Lady’si Süheyla Küçük’ün belgesel gösterimini izledi
Tatar, Kıbrıs’ın ilk Fırst Lady’si Süheyla Küçük’ün belgesel gösterimini izledi
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihinin 31 Mart olduğu duyuruldu
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek
Hava durumu..
Hava durumu..
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Antalya’da KKTC’ye son şans!
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim