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Töre: “İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanına konuşlandırılması elzem bir durum”

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye’nin Kanal 5 televizyonuna yaptığı açıklamada İHA, SİHA ve Türkiye-Libya anlaşmasını değerlendirdi.

Töre: “İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanına konuşlandırılması elzem bir durum”

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye’nin Kanal 5 televizyonuna yaptığı açıklamada İHA, SİHA ve Türkiye-Libya anlaşmasını değerlendirdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:10
Töre: “İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanına konuşlandırılması elzem bir durum”

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre açıklamasında “Kıbrıs meselesi Türkiyeyle-KKTC’nin ortak milli bir davasıdır. Kıbrıs adasında ve Doğu Akdenizde yaşanan ve yaşanacak olan askeri ve ekonomik faaliyetlere karşı müşterek hareketler geliştirmek tarihi bir sorumluluktur.” dedi.

İHA ve SİHA’ların Geçitkale havaalanına konuşlandırılmasını elzem bir durum olarak niteleyen Töre,  Rum kesiminin İsrail’den İHA’lar aldığını, Fransa ve Mısırla askeri tatbikatlar yapıldığını kaydetti.

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Töre şöyle devam etti:

“Rum Yönetimi silahlanmaya büyük harcamalar yapıyor. Doğu Akdeniz’de 2020 yılında 9 yerde sondaj yapacağını ilan ediyor. Gelişen olaylar karşısında Türkiye’nin Türk silahlı Kuvvetlerinin gücünü Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de caydırıcı bir güç haline getirmesi zaruridir. İHA’ların ve SİHA’ların Geçitkale’ye gelmesini selâmlıyoruz. Türkiye Kıbrıs’ta ihtiyaç duyarsa deniz ve hava üssüde kurmalıdır. Türkiye-Libya anlaşması Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin üstünlüğünü sağlamıştır. Türkiye-Libya ve KKTC Doğu Akdenizdeki en büyük deniz yetki alanını tutmaktadır. Doğal gaz bu alanlardan geçmek mecburiyetindedir. Türk düşmanlığıyla hareket edenler başarısız olmaya mahkûmdurlar.”


                        

Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
SihaİhaZorlu Töre
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