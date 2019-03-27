Töre: “Helenizmin ırkçı yaklaşımı Limasol’da yeniden ortaya çıktı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “helenizmin ırkçı yaklaşımının Limasol’da yeniden ortaya çıktığını” belirterek, Rum Yönetimi’nin; Gazimağusa Limanına giriş yaptığı gerekçesiyle ticari bir geminin kaptanını tutuklayıp mahkemeye sevk ettiğine dikkat çekti.

Daha önce de Limasol’da konferans vermeye giden 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a da sopalarla saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Zorlu Töre yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“Hayır (Ohi) gününü Yunanistan'la birlikte kutlayan Rum kesiminde küçük çocukların elinde Yunan bayrakları ve haçlar vardı. Gazeteler tatil nedeniyle yayınlanmadı. 25 Mart Hayır (Ohi) günü Türk düşmanlığı gösterileriyle yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine, turizmine, sporuna, kültürel kimliğimize, sosyal yapımıza sürekli saldırılar düzenleyen, ambargolar ve izolasyonları uygulayan

Rumların uslanıp, zihinsel değişiklik yapmalarını beklemeyiniz. Rumların faşist, ırkçı ve Helenist davranışları gittikçe artmaktadır.

Kuzey Kıbrıs'ı da kendilerinin gören Rumları şımartan ABD ve Avrupa Birliği’dir. Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak kabul eden ve tanıyan ABD Rumların^da beklentilerini artırmıştır. Golan Tepeleri’ni işgal eden İsrail’le, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’ni işgal eden Rumlar aynı oranda suçludurlar.

Türkiye olmasaydı Kıbrıs’ın tamamını da Rumlar işgal edeceklerdi. BM’ye ve Amerika’ya karşı dikkatli ve uyanık olalım”.

