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Meclis’te gerginlik
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Töre, Hayrat Vakfı heyetini kabul etti

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:13
Töre, Hayrat Vakfı heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Vahap Gültekin başkanlığındaki Hayrat Vakfı heyetini kabul etti. 

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Hayrat Vakfı Başkanı Vahap Gültekin, ihtiyaçlı ailelere, gençlere ve özellikle de üçüncü ülkelerden gelen yardıma muhtaç öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

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Başkan Töre de konuşmasında Vakfın manevi değerleri yaşatma ve insani değerleri koruma noktasında önemli çalışmaları olduğunu ifade etti. 

Vakfın hümanist bir yaklaşım ortaya koyarak din, dil ve renk ayrımı gözetmeksizin herkese yardım elini uzatmasının örnek bir davranış olduğuna değinerek, yapılan görevin kutsal olduğunu söyledi. 

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 

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