banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98427
ALTIN
285.093
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.0016
EURO
6.3678
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

Töre: “Gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkmalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkılması ve milli duruşun pekiştirilmesi gerektiğini kaydederek, “Bazı devlet makamları federasyon, birleşik Kıbrıs hayallerini ifade etmeye devam ediyor… KKTC öksüz ve yetim pozisyonunda…” dedi.

Töre: “Gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkmalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkılması ve milli duruşun pekiştirilmesi gerektiğini kaydederek, “Bazı devlet makamları federasyon, birleşik Kıbrıs hayallerini ifade etmeye devam ediyor… KKTC öksüz ve yetim pozisyonunda…” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
Töre: “Gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkmalı”

Töre, yazılı açıklamasında Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri,“Çözümden, barıştan, anlaşmadan bahsetmek mümkün değil” ifadeleriyle değerlendirdi.

“LUTE’UN KIBRIS ZİYARETLERİ SONUCU DEĞİŞTİREMEYECEK”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyaretlerinin sonucu değiştiremeyeceğini kaydeden Zorlu Töre, Rum-Yunan zihniyetinin aynı olduğunu, bu nedenle ikili veya üçlü görüşme olsa da müzakereler yeniden başlatılsa da bir sonuç elde edilmeyeceğini söyledi.

“ARTIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZAMANI”

banner317
50 yılı aşkın süre devam eden görüşmelerle zaman kaybedildiğini belirten Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, şunları da kaydetti:

“Rum tarafı çaldığı, işgal ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile yola devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öksüz ve yetim pozisyonunda kalıyor. Ulusal devletimize sahip çıkmayan bazı devlet makamları federasyon, birleşik Kıbrıs hayallerini ifade etmeye devam ediyorlar. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır. Milli duruşumuzu pekiştirelim.”

TÖRE’DEN CUMHURBAŞKANI’NA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştiren Töre, “Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi saplantılarıyla ve hayalleriyle Kıbrıs meselesi çözülecek olsaydı, Sayın Mehmet Ali Talat zamanında çözebilirdi. Gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine kendi milli devletimize sahip çıkarsak, belirsizlikten de kurtulmuş oluruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreKıbrıs Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim