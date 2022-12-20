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Töre: “Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz”

20 Aralık 2022 Salı 14:29
Töre: “Gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz”

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşanan topraklarda gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Töre, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı. Töre mesajında, 21 Aralık tarihinin, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ve zorbalıkla, Kıbrıs Türk halkına ve meşru anayasal düzene karşı giriştiği saldırının, üzüntü ve ibretle idrak edildiği bir tarih olduğunu belirtti.

Töre, “Kıbrıs Türk halkı tüm bu ahval ve şerait içinde kahramanca direnerek, en kötü şartlarda dahi egemenlik, eşitlik ve özgürlük haklarından, mücadelesinden vazgeçmemiştir” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkı insanlık dışı bir yaşama mahkûm edilmeye çalışıldı”

Zorlu Töre, Kanlı Noel olarak tarihe geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türkü’nün katledildiğini, binlercesinin göçe zorlandığını, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığını ve Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir yaşama mahkûm edilmeye çalışıldığını ifade etti.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda Kıbrıs Türk halkı olarak, kutsal dava uğruna canlarını feda eden, katliamlar sonucu can veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla anan Töre, şu ifadeleri kullandı:

“Egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadığımız topraklarda gelecek nesillerimize geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha yineleriz.”

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