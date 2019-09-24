Töre : “Geleceğimizi Rumların ve yabancıların insafına bırakmayalım”

Yazılı açıklama yapan Töre, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklığa dayalı yapısını ortadan kaldırıp devleti işgal eden Rumlar homojen üniter bir yapıyı devam ettirmek hedefi ile müzakerelere hazırlanıyorlar. Türkiye’nin ve Türk ordusunun etkin ve fiili garantisine şiddetle hayır diyen Rum-Yunan ikilisi ile yeni bir ortaklık devletinin kurulamayacağı aşikardır.” ifadelerini kullandı.
Yazılı açıklama yapan Töre, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklığa dayalı yapısını ortadan kaldırıp devleti işgal eden Rumlar homojen üniter bir yapıyı devam ettirmek hedefi ile müzakerelere hazırlanıyorlar. Türkiye’nin ve Türk ordusunun etkin ve fiili garantisine şiddetle hayır diyen Rum-Yunan ikilisi ile yeni bir ortaklık devletinin kurulamayacağı aşikardır.” ifadelerini kullandı.