Töre: “Geleceğe umutla bakıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Töre, “Kıbrıs adasının Türk milleti tarafından fethinin 448. yıldönümünü kutlarken,Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 61. Yılını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın da 44. yılını çoşku ve heyecanla karşılıyoruz” dedi.

Töre, kimsenin Kıbrıs Türkü’nü Ada’da “ikinci sınıf” olarak görmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs bizim vatanımız, canımız. Kanımız bu topraklara helal olsun... Özgürlük, güvenlik içinde Anavatanımızın garantörlüğünde geleceğe umutla bakıyoruz. Bu vatan için hayatını veren, hizmeti olan herkese minnet ve şükranlarımızı arz ederiz. Üç bayramı birlikte kutluyoruz.”