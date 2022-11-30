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Töre: “Geleceğe güven içerisinde bakıyoruz”

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:33
Töre: “Geleceğe güven içerisinde bakıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), her alanda yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve katkılarıyla geleceğe güvenle baktığına işaret etti.

Töre, yeni dönemde, KKTC’nin, Türkiye’nin de desteğiyle, halkının refahının yükselmesi, ülkenin gelişmesi ve ekonomisinin daha iyi olması için çalışacağını, bu çerçevede 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, tüm görüşlerin harmanlanıp Meclisten geçeceğine inanç belirtti.   

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına katılarak, konuşma yaptı. Töre, bütçe sunuş konuşmaarını dinlemesinin ardından yaptığı konuşmada, KKTC’nin sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındığını, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini, yeni başlangıçlar olduğunu ancak Rumların AB’ye üye olduğunu ve ciddi katkılar aldığına işaret etti.

AB tarafıdan KKTC’ye de katkılar olduğunu fakat Güneye göre bu katkıların çok çok az olduğuna işaret eden Töre, AB’nin dengeli bir yaklaşım içinde olmadığını, AB’nin böyle bir dengesizlik ve adaletsizlik yapmaması gerektiğine değindi.

Kıbrıs’ta her zaman cezalandırılanın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu, bu konuda AB ve BM ile diğer uluslararası kuruluşların doğru bir yaklaşım içinde olmadığına vurgu yapan Töre, Kıbrıs Türk halkı ve ekonomisinin 1974 öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

1974 öncesi bir elin parmaklarından daha az sanayici olan ülkede şimdi Sanayi Odasında 800 cvivarında yatırımcı iş insanı olduğunu, otellerde, 26 bin yatak kapasitesine sahip olunduğunu, üniversitelerde 110 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Töre, tüm bu gelişmelerin KKTC’ye katkı sağladığına işaret etti.

Covid öncesi ve sonrasının da dikkate alınması gerektiğini söyleyen Töre, covid öncesi milli gelirin 15 bin ve üzeri dolarlara çıktığını ama bunun sonrasında ciddi bir azalma olduğunu ifade etti.  

Tüm bunlar düşünülerek ekonomide tedbirler alınması gerekliliğine değinen Töre, üretim, ihracat ve ithalata göre ekonomiye önem verilmesi, tüm bunlar dikkate alınarak bütçe oluşturulması ve harcama yapılması gerektiğini kaydetti.  

Bütçe görüşmelerinin bugün başladığını, konuşmaların yapıldığını, komite başkanı, yardımcısı ve Maliye Bakanının konuşmalar yaptığını, bunlara saygı duyulduğunu ancak KKTC’nin dünyadan izole edilmesinin Kıbrıs Türk halkının suçu olmadığını vurgulayan Töre, hatalı ve suçlu olanların izolasyonları uygulayanlar olduğuna işaret etti.

Töre, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin geleceğe Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte güvenle baktığına işaret ederek, Türkiye’nin her alanda yanlarında olduğunu ve halkın refahının yükselmesi ve ülkenin gelişmesi, daha iyi olması için katkılar yaptığına vurgu yaptı.  

KKTC olarak çok daha büyük çalışmalar yapmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını da söyleyen Töre, “İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın” dedi, buna inandığını kaydetti.

Tüm dünya ülkelerinde sorunlar olduğunu, ekonomik sıkıntılar yaşandığını, örneğin İngiltere’de kaç ayda kaç Başbakan değiştiğini gördüklerini ifade eden Töre, KKTC olarak çoğu ülkeden daha iyi noktada olduklarını ama daha da iyiye gidecek potansiyelleri olduğuna dikkat çekti.

Güneyin KKTC’den daha iyi noktada olabileceğini ama AB’den ciddi yardımlar aldığına işaret eden Töre, buna rağmen onların da ekonomik olarak sıkıntıya düştüğünü ama yardımlarla toparladığını, bu çerçevede KKTC’nin de bir iki yılda daha iyi işler başarabileceğine, refah seviyesinin artacağına, işsizliğin azalacağına inanç belirtti.

Töre, eleştirilerin olabileceğini, demokrasi gereği olduğunu ancak gerçeklerin de dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, eleştirilerin de dikkate alınmasının önemli olduğunu ve tüm bunların harmanlanıp bütçenin meclisten çıkacağına inandığını kaydetti. Töre, bütçeye katkı emek koyan ve koyacak olan herkese teşekkürlerini de sundu.

Konuşmaların ardından komite toplantısına ara verildi.

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