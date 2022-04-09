Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Yeşilleme yeni görevinde Başkan Zorlu Töre’ye başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yerel yönetimlerin alt biriminde yer alan muhtar ve azaların her zaman büyük bir görev ifa ettiklerini vurgulayarak onların dinlemenin kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.

Muhtarların bir çok kurum ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü ve bütün bunları kısıtlı imkanlar ile yaptıklarını bildiklerini ifade eden Töre, devletin yapılan bu çalışmalarda daha çok katkı koymasını arzu ettiğini dile getirdi.



Bu bölgelerde hem kuru ziraat hem de sulu ziraatın daha etkin yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Töre, üretken bir toplum mecburiyetinde olmamız gerektiğine işaret etti.

Töre: “Sadece canla, kanla aldık demek yeterli değildir. Üreterek halkımıza hizmet etmek, yerli üretimi çoğaltmak son derece önemlidir” dedi.

Kabulde, Baykal Muhtarı Özger Ersen, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Vuruk ve Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk yer aldı.