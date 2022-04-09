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Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti
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Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme Başkanlığındaki heyeti kabul etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:03
Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Yeşilleme yeni görevinde Başkan Zorlu Töre’ye başarılar diledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yerel yönetimlerin alt biriminde yer alan muhtar ve azaların her zaman büyük bir görev ifa ettiklerini vurgulayarak onların dinlemenin kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.
Muhtarların bir çok kurum ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü ve bütün bunları kısıtlı imkanlar ile yaptıklarını bildiklerini  ifade eden Töre, devletin yapılan bu çalışmalarda daha çok katkı koymasını arzu ettiğini dile getirdi.

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Töre, özellikle Güney Mesarya bölgesinde gerek Annan Planı gerek ise Crans Montana sürecinde büyük oyunlar oynandığına değinerek “Bu topraklar vatan olduysa ve bu topraklar üzerinde vatan kurmuşsak biz artık oralardan vazgeçemeyiz. Bizim için vatan kutsaldır. Topraklarımız da kutsaldır. Buraları ekip biçerek, üretime daha fazla kazandırmak fevkalade önemlidir” dedi.
Bu bölgelerde hem kuru ziraat hem de sulu ziraatın daha etkin yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Töre, üretken bir toplum mecburiyetinde olmamız gerektiğine işaret etti.
Töre: “Sadece canla, kanla aldık demek yeterli değildir. Üreterek halkımıza hizmet etmek, yerli üretimi çoğaltmak son derece önemlidir” dedi.
Kabulde, Baykal Muhtarı Özger Ersen, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Vuruk ve Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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