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Töre, Drag Yarışını İzledi

06 Kasım 2022 Pazar 10:45
Töre, Drag Yarışını İzledi

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin Akıncılar Tünel Yolu’nda organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın dördüncü ve final ayağı olan “Miracle Cash&More Drag Yarışı”nı izledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, burada basına bir açıklama yapan Başkan Töre, yarışlara Anavatan Türkiye ve Rum Kesiminden de yarışmacıların gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek yarışan herkese başarılar diledi.

Töre, drag yarışları için yeni bir arazi tahsis edildiğini anımsatarak bu arazinin bir an önce yarış pisti için hazırlanması hususunda el birliği ile çalışılması gerektiğini kaydetti.

Motor sporlarına ülkemizde büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Töre, bu sporun daha da ileriye götürülmesi ve ambargolara rağmen uluslararası alanda daha çok temsiliyetlerin olmasını diledi.

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Son Güncelleme: 06.11.2022 11:23
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