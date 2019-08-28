Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Denizli’de temaslarda bulundu ve konferans verdi.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli’ye gidip temaslarda bulunan Töre, Denizli Valiliği’ni, Denizli Belediyesi’ni, Denizli Pamukkale Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Pamukkale TV’de programa katıldı.

Töre, Mefkure Mektebinde ise, “Milli Meseleler ve Kıbrıs Davası” konulu konferans verdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, konferansta özetle şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Ordusu Kıbrıs Türk halkı için kutsaldır. Rum-Yunan ikilisi megali idea peşindedir. Zihniyetleri hiç değişmedi, değişmeyecektir. Kıbrıs’ta ortak devlet kurulmuştu. Bu devleti Rumlar işgal ettiler. Biz de kendi devletimizi kurduk, yeniden ortak devlet arayışları için yapılan müzakereler sonuçsuz kalıyor. Bizler kendi devletimize sahip çıkmalıyız. Milli devletimizi yaşatmak, şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere borcumuzdur. Rumlar ve Yunanlılar şimdi de Doğu Akdeniz’i doğal gaz aramalarıyla işgale çalışıyorlar. Ama Anavatanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna müsaade etmiyor. Türk ordusu ayaktadır.”