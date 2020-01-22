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Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulunu ve Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulunu ziyaret etti. 

Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulunu ve Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulunu ziyaret etti. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:14
Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, ziyaretlerde, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi.

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Okullara Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Atatürk, Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın portrelerini hediye eden Töre, okulların sorunları hakkında bilgi aldı. 

Töre, öğrencilere ise, “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri içeren kartlar verdi. 


 

Son Güncelleme: 22.01.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre Okullar Ziyaret
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