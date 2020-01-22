Töre Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulu'nu ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nu ziyaret etti

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, ziyaretlerde, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi.
Töre, öğrencilere ise, “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri içeren kartlar verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulunu ve Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulunu ziyaret etti.
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, ziyaretlerde, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi.
Töre, öğrencilere ise, “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri içeren kartlar verdi.