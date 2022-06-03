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Töre, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti

03 Haziran 2022 Cuma 10:32
Töre, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyetini kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde ilk sözü alan Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, “Bir zeytin fidanı dik, senin de bir kuş yuvan olsun” sloganıyla yangından zarar gören bölgelere asılmak üzere kuş yuvaları hazırladıklarını belirterek, bu yuvaların boyama ve süslemelerini ise onkoloji bölümünde tedavi gören çocukların yaptığını söyledi. 

Özsoy, bu yuvalardan birini de uygun görülmesi halinde Meclis bahçesine asmak istediklerini belirtti. 

-Töre

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, çevre ve doğal yapıyı korumanın uzun soluklu bir çalışma olduğunu ifade ederek, tabiatta meydana gelen bir takım zararları telafi etmenin uzun zamanlar aldığını kaydetti. 

Son yaşanan Geçitköy yangınını anımsatan Töre, yazın hemen başında yaşanan bu üzücü hadisenin ilerleyen günlerde karşı karşıya kalınacak tehlikeler açısından önemli bir sinyal olduğuna değinerek herkesi dikkatli olmaya çağırdı. 

Vakfın doğayı koruma, geri kazanma adına yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çabalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Töre, Meclis olarak bu konularda üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti. 

Töre, “Yaşamı mutlaka güzelleştirmemiz lazım. Onun için herkesin gayret göstermesi ve bir şeyler katması gerekir. Ancak o zaman daha güzel bir ülke yaratmış oluruz” dedi.  

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu. 

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