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Töre, Ceviz Festivali ve Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti

12 Haziran 2022 Pazar 17:15
Töre, Ceviz Festivali ve Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti

Töre’den Ceviz Festivali ve Güzelyurt açık pazarı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke’de 12.si düzenlenen Ceviz Festivali’ni ziyaret etti.

Başkan Töre, bu kapsamda festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri izlerken standları da ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Töre, alışveriş de yaptı.

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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, festivalin 12.kez gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, ayrıca bölgelerin kendine has ürün ve kültürlerinin ön plana çıkarılmasının önemine değindi.

Pandemi dönemi sonrası ertelenen bir çok aktivitenin bugünlerde gerçekleşiyor olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Töre,  bu tür etkinliklerin son dönemde yaşanan bir çok sıkıntıya rağmen halk için büyük bir moral ve motivasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Töre, festivali ziyaretinin ardından Güzelyurt’a geçerek burada bulunan Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın ve vatandaş ile sohbet eden Töre, pazardan alışveriş de yaptı.

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Son Güncelleme: 12.06.2022 17:52
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