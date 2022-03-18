banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Beddua okumaya başladık!
Beddua okumaya başladık!
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
banner404

Töre: “Çanakkale Zaferi, Anadolu’daki Türk varlığına düşman olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır”

18 Mart 2022 Cuma 13:10
Töre: “Çanakkale Zaferi, Anadolu’daki Türk varlığına düşman olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır”

TÖRE: “ÇANAKKALE ZAFERİ, ANADOLU’DAKİ TÜRK VARLIĞINA DÜŞMAN OLANLARA KARŞI KAHRAMAN ECDADIMIZIN YAZDIĞI ŞANLI BİR DESTANDIR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Töre, mesajında, “Çanakkale Zaferi, Anadolu’daki Türk varlığına düşman olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır” diyerek, Çanakkale ruhunun, Türk milletinin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim edeceği kutsal bir emanet olduğunu kaydetti.

banner341
Zorlu Töre, Türk milletinin direnişinin, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesi olan Çanakkale’de yazılan destanın, Kıbrıs Türk halkının halen devam etmekte olan mücadelesinde en büyük ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti. Töre, “Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların, bizleri esaret altına almak isteyenlerin hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Bastığı toprakları vatan bilerek canı pahasına savunan kahraman Mehmetçiklerimize ve kahraman Mücahitlerimize ne kadar minnet duysak azdır” dedi. 
Töre, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının bağrında yatan, vatan uğruna toprağa düşerek bu topraklarda kucak kucağa yatan kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin direnişin ve Anavatan Türkiye ile koparılmaz bağların simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla bu büyük zaferin muzaffer komutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan topraklarını savunmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.” 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent’te TMT Şehitlerini anma ve ağaç dikme töreni düzenlendi
Taşkent’te TMT Şehitlerini anma ve ağaç dikme töreni düzenlendi
HADO’dan ilk sefer KKTC’ye
HADO’dan ilk sefer KKTC’ye
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Beddua okumaya başladık!
Beddua okumaya başladık!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim