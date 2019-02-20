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Töre, Büyükelçi Başçeri’yi Ziyaret Etti

Töre, Büyükelçi Başçeri’yi Ziyaret Etti

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
Töre, Büyükelçi Başçeri’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, meclis heyeti ziyarette “Anavatan Türkiye’ye ve Türk milletine olan sevgi, saygı ve bağlılık ifade edilerek, Anadolu’nun herkesin geldiği yer olduğundan Kıbrıslı Türkiyeli diye ayrı ayrı milletler olmadığı ve herkesin Türk milletinin bir parçası olduğu” vurgusunda bulundu.

Açıklamada, Büyükelçi Başçeri’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını vurguladığı belirtildi.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün eşlik ettiği Töre, Başçeri’ye kabartmalı motiflerle işlenmiş KKTC bayrağı hediye etti.

Son Güncelleme: 20.02.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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